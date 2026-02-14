Selimiye Camii’nde Ramazan Hazırlığı: Minareler mahyayla aydınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’de bulunan Selimiye Camii’nde ramazan hazırlıkları kapsamında iki minare arasına yaklaşık 40 metre uzunluğunda mahya tertibatı kuruldu.

Çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahya ekibi tarafından gerçekleştirildi.

"SON MAHYA USTASI"NIN EKİBİ GÖREVDEYDİ

“Son mahya ustası” olarak anılan Kahraman Yıldız yönetimindeki ekip, yağmur ve sert rüzgâra rağmen çalışmaları tamamladı. Kurulan düzeneğe 250 ampulden oluşan “Merhaba ya şehri Ramazan” yazılı mahya asıldı.

IŞIKLAR TERAVİHTE YANACAK

Mahyanın ışıklandırmasının, ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte devreye alınacağı bildirildi. Tarihi camideki mahya geleneği, bu yıl da kentin siluetine ayrı bir anlam katacak.