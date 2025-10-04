Mural sanatçısından Gazze’ye destek: Dünya İzlerken

İsrail’in Gazze’de aylardır süren saldırılarında aralarında çocuklar, kadınlar ve gazetecilerin bulunduğu binlerce sivil yaşamını yitirirken, dünyanın bu katliama sessiz kalması sanatçıların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda mural sanatçısı Axel Mengü, Gazze’deki yıkımı ve uluslararası toplumun sessizliğini görünür kılmak için “Dünya İzlerken” adlı bir mural çalışması gerçekleştirdi.

PATLAMIŞ MISIR KOVASIYLA MESAJ VERDİ

Suadiye’de iki gün süren çalışmada Mengü, siyah, yeşil ve beyaz renklerini taşıyan Filistin bayrağını patlamış mısır kovasından fışkıran kanlarla tasvir etti. Dünyanın seyirci kalan ülkelerinin ellerini her kovaya soktuğunda, kanların onlara bulaştığını vurgulayan sanatçı, böylece hem savaşın gölgesinde yok edilen yaşamları hem de sessiz kalan dünyayı anlatmayı hedefledi.

SANAT YOLUYLA TOPLUMSAL MESAJ

Mengü, mural sanatının halk arasında “grafiti” olarak bilindiğini, toplumsal mesaj taşıyan çalışmalarında daha özgür hareket ettiğini belirtti. Çalışmalarını genellikle dijital ortamda tasarladığını, duvarın büyüklüğü ve hava koşullarına göre muralın yapım süresinin değiştiğini söyledi.

"FİLİSTİN'DEKİ DRAMA SEYİRCİ KALMAMAK İÇİN BAŞLADIM"

Mengü, çalışmasına ilişkin şunları aktardı:

Filistin’de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kaldığını düşündüm ve bunu mural ile ifade etmek istedim. Soykırım yapılıyor ve bu insanlık dramı, sessiz kalamayacağımız bir durum.

SİNEMA KÜLTÜRÜ VE EVRENSEL SEMBOL

Sanatçı, muralda kullandığı patlamış mısır kovasının tasarımının sinema kültüründen geldiğini anlattı:

Patlamış mısır, film izleme kültürünün evrensel sembolü haline gelmiş durumda. İçinden dökülen kanla Filistin bayrağını oluşturdum. Dünyanın olanlara film izler gibi seyirci kalmasına eleştiri getirdim. Her patlamış mısıra dokunduğunuzda elinizin kana bulaşacağını göstermek istedim.

"DÜNYA İZLERKEN"

Muralın adına da bu eleştiriyi yansıttığını belirten Mengü, şunları ekledi:

Artık bu filme seyirci kalmayın mesajını vermek istedim. Uzun süredir dünyanın izlediği, sessiz kaldığı ve bazı ülkelerin yeni yeni Filistin’i tanımaya başladığı bir dönem yaşanıyor. Benim tepkim ve mesajım bu şekilde oldu.

Mengü, mural yapımı sırasında yoldan geçenlerin büyük ilgi gösterdiğini, fotoğraf ve videolar çektiklerini de sözlerine ekledi.