Mustafa Kutlu'nun eserinden sinemaya uyarlanan Mavi Kuş filminin çekimleri başladı

AA

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Kadir Polatçı, Kerim Yağcı ve Nail Kırmızıgül'ün yanı sıra çok sayıda isim yer alıyor.

Kutlu'nun 2002'de okurla buluşan kitabının film uyarlaması, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çekiliyor.

Yönetmen Sönmez, yaptığı açıklamada, Mustafa Kutlu gibi bir yazarın en bilinen eserlerinden birini sinemaya uyarlamanın riskli olduğunu söyledi.

"HEYECANLA BEKLEDİĞİM İŞTİ"

"Mavi Kuş, çok sevdiğim ve 5-6 yıldır çekmek için iştiyakla beklediğim bir işti. O gün sonunda geldi. Mustafa Kutlu'yu biraz tanıyorum, 'ağabey' derim kendisine. Onun dünyasıyla benim dünyam arasında çok fark olmadığını düşünüyorum. Mustafa Kutlu, hikayelerini hep sinematografik yazıyor. Onu uyarlamak kısmında çok zorlanmayacağım ama temel zorluk, onun 'Anadolu irfanı' duygusunu perdeye yansıtmak olacak" dedi.

"İYİ OYUNCU KADROSU VAR"

İyi bir oyuncu ekibiyle çalıştıklarını dile getiren Sönmez, eserde 22 ana karakter olduğunu belirtti.

Sönmez, filmin yüzde 60'ının bir otobüste geçeceğini ve neredeyse tek bir mekan hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlattı.

Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını ve kışın zorlu şartlarını da beyazperdeye yansıtmak istediklerini ifade eden Sönmez, şunları dedi:

"Bir kasabadan şehre gitmenin ne kadar zor olduğunu, kış atmosferi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Çekimler Erzincan Kemaliye'de olacak. Daha önceki 'Yıldız Tozu' filmi bunun provası gibiydi. Mekansal olarak orayı test etmiş olduk. Kemaliye'nin çok masalsı bir atmosferi var. Hikayemize çok uyacağını düşünüyorum."

"UMUDUMUZ DAHA DA ARTIYOR"

Oyuncu Talat Bulut, Mustafa Kutlu ile 1987'de "Kurtar Beni" filminde tanıştığından bahsederek, oyuncu ekibinin kolektif başarısının önemli olduğu bir senaryoyu hayata geçireceklerini belirtti.

Kolektif oyunculuk kavranınca her şeyin çok daha iyi sonuçlar getireceğine inandığını söyleyen Bulut, "Yönetmenin amacı da bu zaten. Onunla oturup konuştuğunuz zaman, gerçekleşebilecek şeyler için umudunuz daha da artıyor." dedi.