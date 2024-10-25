Nakışlarla İlmek İlmek Zeugma sergisi sanatseverlerle buluştu

AA

İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nakışlarla İlmek İlmek Zeugma sergisi, II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi'nde ziyarete açıldı.

İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜZEYUM) ile Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan sergide, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki mozaikler geleneksel nakış teknikleriyle yeniden yorumlandı.

"SERGİMİZ HAYIRLI OLSUN"

Açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye'nin pek çok tarihi yapı ve eserin yanı sıra farklı kültürlere de ev sahipliği yaptığını belirterek, el sanatlarıyla tarihi birleştirmesi bakımından serginin önemli olduğunu söyledi.

Sergiye emek veren kursiyer, usta öğretici, öğretmen ve katılımcılara teşekkür eden Kaya, "Her şeyiyle tarihi bir yapıda, tarihi bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

SON ZİYARET TARİHİ 20 ARALIK

Sanatçıların el becerileriyle hayat bulan eserlerin yer aldığı, geçmişle olan bağı ve geleneksel el sanatlarının çağdaş yorumlarını yansıtan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.