Napolyon Bonapart'ın şapkası da para, para, para

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Sotheby’s müzesi, Napolyon Bonapart’a ait yaklaşık 100 parçalık geniş bir koleksiyonu, 25 Haziran’da Paris’te açık artırmaya çıkarıyor. Fransız devlet adamı ve komutan olan Napolyon'un eşyalarını kimin alacağı ise merak konusu.

Savaş nedir sorusuna verdiği "Para, para, para" cevabıyla bilinen Napolyon'un da eşyaları tabiri caize para, para, para...

Fransız antika koleksiyoncusu Pierre-Jean Chalençon’un özel koleksiyonundan çıkan eserler arasında Napolyon’un ikonik iki köşeli şapkası 800 bin euro tahminiyle dikkat çekiyor.

KİŞİSEL EŞYALAR DA VAR

Koleksiyonda ayrıca Napolyon’un 1804 taç giyme töreninde kullanılan kılıcı, kişisel mührü, çorapları ve taşınabilir kamp yatağı gibi kişisel eşyaları da bulunuyor.