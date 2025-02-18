Ne Zha 2, tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ilk 10 filmi arasına girdi

AA

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı 12,05 milyar yuana (1,68 milyar dolar) ulaştı.

Ne Zha 2, vizyona girişinin 20'nci gününde, 2019 yapımı "Aslan Kral"ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 10. filmi oldu.

Film, gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım ünvanını kazandı.

KLASİK ROMANDAN UYARLANDI

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizmle birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu

ÇİN'DE EN ÇOK HASILAT YAPAN FİLM OLDU

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi olmuştu.

Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.

7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, 2015 yapımı Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor filminin ABD'deki gişe hasılatını geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti.

Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı Kurt Savaşçısı 2 filmini geride bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.