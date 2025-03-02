Ne Zha 2 tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ilk 7 filmi arasına girdi

AA

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı, ön satışlar dahil 14,2 milyar yuana (1,98 milyar dolar) ulaştı.

Ne Zha 2, böylece 2021 yapımı "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"u geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 7. filmi oldu.

16. yüzyılda kaleme alınan Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki Ne Zha (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizmle birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtirken film izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

ÇİN'DE EN FAZLA GİŞE HASILATI YAPAN FİLM

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi olmuştu.

Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı Çangcin Gölü Muharebesini geride bırakmıştı.

7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti.

EN ÇOK İZLENEN FİLM UNVANI

Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı Kurt Savaşçısı 2 filmini geride bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi ünvanını kazanmıştı.