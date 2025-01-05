Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'ı kızdıracak açıklama: Tasarlanmış şeylerin peşinde koşuyor

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Günlük yaşayış biçimiyle, sözleriyle, davranışlarıyla ve keskin sivri diliyle her zaman konuşulan oyuncu Nejat İşler'den yine gündem yaratacak açıklamalar...

Katıldığı bir YouTube yayınında konuşan İşler, yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı kıyasladı. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde rol alan Nejat İşler, Zeki Demirkubuz'un yapımlarında ise bugüne kadar hiç yer almadı.

Yaptığı yorum için espri yapan İşler; "Nuri beni öldürecek sanırım. Zeki hesapsız, o yüzden seviyorum." dedi.

Nuri Bilge hakkında konuşan İşler'in açıklamaları şöyle;

"TASARLANMIŞ ŞEYLERİN PEŞİNDE KOŞUYOR"

"Ceylan, Zeki gibi değil tabii. Zeki, insan. Nuri Bilge, tasarlanmış şeylerin peşinde koşuyor. Bilge ile çok güzel çalıştım ben, mis gibi, 10 numara. Biz kirli olanları sevmiyor muyuz? Yalan mı? Zeki kirli. Ben ne kadar kirliysem, o da o kadar kirli. Ama aslında en temiz olan da biziz çünkü hesap yapmıyoruz."

Zeki Demirkubuz için de yorum yapan başarılı oyuncu, Demirkubuz'un iyi öykü anlatıcı olduğunu belirtti.

"HAYAT FİLMİ GÜZEL İŞ"