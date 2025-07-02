Nevşehir'de Türkiye'nin en büyük cemevi inşa ediliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmiş yıllarda Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na bağışladığı Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkiindeki 5 bin 788 metrekarelik arsa üzerinde, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından inşa edilen Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi’nin yapımı sürüyor.

"TÜRKİYE'NİN VE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CEM VE KÜLTÜR EVİ OLACAK"

Şantiye saha sorumlusu İnşaat Mühendisi Mert Özbay, tamamlandığında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük cem ve kültür evi olacağını belirtti:

Temelimiz 2023 yılının Eylül ayında atıldı. İnşaatımızın genelinde yüzde 75 seviyesine ulaştık. Külliye tamamlandığında; çok amaçlı salonlar, yemekhane, misafirhane, kütüphane, cenaze hizmet alanları ile açık ve kapalı otoparklar yer alacak.

İki katlı yapı, üç ayrı kapalı bölümden oluşacak.