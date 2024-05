Haberler



Kültür Sanat



New York, Türk bayraklarıyla donandı: 41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü

New York, Türk bayraklarıyla donandı: 41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü, New York'ta büyük coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti.