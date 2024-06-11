Neyzen Hakan Mengüç, tenor Andrea Bocelli’ye ney üfletti Türkiye'de konser veren İtalyan tenor Andrea Bocelli, konser öncesi Neyzen Hakan Mengüç'ün kendisine tanıttığı neyin sesinden etkilenerek kendisi de denedi.

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Geçtiğimiz hafta sonu 30. Yıl konseri için Beşiktaş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşan ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, konser öncesi kulisinde Neyzen Hakan Mengüç ile bir araya gelerek ney üfledi.

Hakan Mengüç’ün üflediği neyin tınılarından etkilenen Bocelli, bu mistik enstrümanı öğrenmek istediğini ifade etti.

Ünlü yazar ve neyzen Hakan Mengüç, dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli’ye özel bir ney dersi verdi.

Bocelli’ye ney hediye etti

Beşiktaş Stadyumu’ndaki konseri öncesi Bocelli’nin kulisinde gerçekleşen buluşmada Mengüç, ünlü sanatçıya Sufi felsefesinden bahsederek ona bir ney hediye etti.

Bocelli, ilk kez denediği neyi üfledi

Ney enstrümanına büyük ilgi gösteren Bocelli, ilk kez denediği neyi üflemeye çalıştı.

Samimi anlar yaşandı

İkilinin bu özel buluşması, konser öncesi samimi ve ilham verici bir an olarak kaydedildi.