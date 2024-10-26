Nicole Kidman'dan çok konuşulacak Babygirl filmi itirafı: Sevişme sahnesinde çok zorlandım

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Pek çok yapımda rol alan dünyaca ünlü oyuncu 57 yaşındaki Nicole Kidman, çok koşulacak itiraflardan bulundu. 10 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen, başrollerini Harris Dickinson ve Antonia Banderas ile paylaştığı Babygirl sevişme sahnesiyle öne çıktı.

Müstehcen sahnelerin olduğu filmle ilgili oyuncudan itiraf geldi. Filmde kendisinden yaşça küçük, aynı şirkette çalıştığı genç stajyerle yaşadığı ilişki rolüyle gündemde olan ünlü aktrist, eleştirmenlerden tam not aldı.

Buna göre, özellikle sevişme sahnelerinde çok zorlandığını söyleyen güzel oyuncu şöyle konuştu;

"YÖNETMENDEN ARA VERMESİNİ İSTEDİM"

"Sevişme sahnesinde çok zorlandım. Bugüne kadar birçok sahne yaşadım ama bu başkaydı. Yönetmenden sık sık ara vermesini istedim. Çünkü oldukça ekilendim" dedi.

FİLMİN KONUSU

Nicole Kidman’ın canlandırdığı, teknoloji geliştirme şirketi CEO’su işkolik Romy’nin yaklaşık 20 yıldır evli ve çocuklu olduğu tiyatro yönetmeni kocası Jacob’la (Banderas) tekdüze bir cinselliğe hapsolmasıyla başlayan film, Romy’nin örtülü fantezilerini canlandıran şirket stajyeri Samuel’le (Dickinson) başlayan yasak ilişkisine odaklanıyor.