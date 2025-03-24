Niğde’nin sarım burma tatlısı coğrafi işaret aldı

İHA

Niğde Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmalarının sonucunda, Niğde'ye özgü geleneksel tatlardan biri olan "Niğde Sarım Burma Tatlısı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı. Açıklamada, tatlının 1715 numaralı Mahreç İşareti Belgesi ile tescillendiği duyuruldu.

NİĞDE'NİN 8. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ

Bu tescil ile Niğde'nin coğrafi işaretle korunan ürün sayısı 8'e çıktı. Daha önce Darboğaz Kirazı, Bor Söğürmesi, Obruk Halısı, Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası ve Niğde Kelle Söğüşü gibi yerel lezzetler ve ürünler tescillenmişti. Sarım Burma Tatlısı'nın da coğrafi işaretle tescil edilmesiyle, Niğde'nin tescillenmiş ürünleri arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu.