Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz bu sefer fotoğraf sergileriyle yarışıyor

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Türk sinemasının usta yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği fotoğraflar sergi oldu. İkili arasında yıllardır küskünlük devam ediyor ama aynı zamanda rekabetleri de hız kesmiyor.

Eye Filmmuseum, Altın Palmiye ödüllü yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraflarını “Inner Landscapes” adlı sergiyle Hollanda’ya taşıyor. 17 Ocak-11 Mayıs tarihlerinde görülebilecek sergiye, film gösterimleri ve söyleşiler eşlik edecek.

Zeki Demirkubuz'un yeni solo sergisi ise Eylül 2025’te İstanbul’da ArtOn’da açılacak. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından seçilmiş fotoğrafların bir araya geldiği bu sergi ardından farklı şehirleri gezecek.

KÜSLER

İki yönetmen geçen yıl yine iki fotoğraf sergisine imza atmıştı. Ceylan, İstanbul Modern’de, Demirkubuz ise Müze Gazhane’de izleyiciyle buluşmuştu.

Türk Sineması'nın iki usta yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır devam eden küskünlük var. Zeki Demirkubuz'a göre, kendi senaryosu olan Üç Maymun'u Nuri Bilge Ceylan kendi eseriymiş gibi kullandı ve filmini çekti.

Bunun üzerine iki yönetmen arasına kara kediler girdi desek yeridir. Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın eskiden çok sıkı dost olduğunu not düşelim.

İki yönetmenin de Türk Sineması'na büyük katkıları oldu. Uluslararası festivallerde ve organizasyonlarda yaptıkları filmlerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiler. Her iki yönetmenin de seveni oldukça fazla.

HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER

Ve ilginçtir; izleyicileri arasında bile kamplaşmalar zaman zaman oldu. Nuri Bilge Ceylan, Yılmaz Güney'den sonra Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü aldığında hepimizin göğsü kabardı.

Zeki Demirkubuz'un da filmlerine verilen ödüller çoğunlukta. İki yönetmenin işledikleri konular da farklılık göstermektedir. Nuri Bilge Ceylan daha çok sanat ağırlıklı filmler çekerken; Zeki Demirkubuz ise hayatın içinden izleyicilerine hikayeler anlatıyor.