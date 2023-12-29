Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un atışmaları filmleri kadar ilgi görüyor

AA

İki başarılı yönetmenin 2006'daki 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne dayanan atışmaları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Son günlerdeki tartışmalar, Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığı Kış Uykusu filminin kitabını geçen ay yayınlamasıyla başladı.

Usta yönetmen, kitabında Üç Maymun filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"Öyle bir şey yok"

Tabii ki yok böyle bir şey. Aslında bunu Zeki de çok iyi biliyor ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı da tercih ediyor. Yani açıkça söylemiyor, onun yerine icabında kolaylıkla inkar edebileceği güvenli bir mesafeden yapıyor bunu. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta. Yarışma duygusunu anlarım ama hiç değilse sportmence yapılabilmesini beklerdim. Böyle bel altından vurarak değil. Üç Maymun filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Filmine itinayla hesaplanmış detaylar yerleştirerek çamur at izi kalsın şeklinde incelikli bir strateji yürütmüş. Piyasada yarattığı izlenime bakılacak olursa isteğine ulaşmakta başarılı olmadığı söylenemez. Aşağılanan ben oldum ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim."