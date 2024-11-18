Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı Drakula oyunu, yeni yılda sahneleniyor

AA

BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlanan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen Drakula oyununa yoğun ilgi gösterildi.

Okan Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı Van Helsing karakterini Hayko Cepkin'in canlandıracağı oyunun, gelecek yıl marta kadar olan biletleri satışa çıktı.

Şef Kemal Alpan'ın yönetimindeki oyundaki orkestrada ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Bayülgen, Drakula'yı yeniden yazarken hikayeyi romanın 77 yıl sonrasına taşıyor. Oyunda ayrıca Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız ve Gürdal Tak rol alıyor.