Ordu'nun vazgeçilmez lezzeti fırın fasulyesi kavurması, coğrafi işaret aldı

Ordu mutfağının sevilen yemeklerinden fırın fasulyesi kavurması, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bu yöresel lezzet, artık Ordu'nun patentli ürünleri arasında yer alıyor.

ORDU'DA COĞRAFİ İŞARET ALAN 21. ÜRÜN

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle kadın kooperatiflerinin gelişimiyle birlikte birçok işletmenin menüsünde yer alan yemeğin tescillenmesinin işletmecileri memnun ettiği belirtildi:

Belediyemizin destekleriyle gelişen kadın kooperatifleri başta olmak üzere pek çok işletmede sunulan bu yemeğin coğrafi işaret alması, üreticilerimizi de sevindirdi.

Ordu'da coğrafi işaret tescili alan ürün sayısının 21’e yükseldiği belirtilen açıklamada, fırın fasulyesi kavurmasının geleneksel tarifinin de paylaşıldığı kaydedildi.