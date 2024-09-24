Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese'e göre sinema tarihinin en iyi 12 filmi Ödüllü Amerikalı yönetmen Martin Scorsese, çağımızın yaşayan usta yönetmenlerdendir. Martin Scorsese'e göre sinema tarihinin en 12 filmler arasında pek çok yapım var. Ünlü yönetmen 2017'de En İyi Yönetmen dalında Oscar Ödülü'ne değer görüldü.

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Çektiği Köztebek filmiyle 2017'de En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan, Amerikalı usta yönetmen Martin Scorsese'in seçtiği ve tarihinin en iyi 12 filmi olarak nitelediği filmler arasında gişe rekorları kıran, pek çok dalda ödüller kazanan, hem sinema eleştirmenlerin hem de izleyiciler tarafından tam not alan filmler var.

Scorsese’nin listesinde göze çarpan filmlerden biri de Leopar. Leopar, Giuseppe Tomasi Di Lampedusa’nın aynı adı taşıyan kitabının Luchino Visconti imzalı sinema uyarlaması – hem kitabı hem filmi bir başyapıt sayılan ender örneklerden.

Soylu bir ailenin reisi, Prens Fabrizio Salina üzerinden Sicilya’da Bourbon Krallığı’nın çöküş yıllarını anlatan Leopar, zaman içinde yaşanan toplumsal değişimin kaçınılmazlığının ve her neslin bir sonraki nesil için yol açma zorunluğunun hikâyesi. Bu açıdan, kulağa klişe gelse de kostümler, saraylar, balolarla sinema uyarlaması da hakikaten görsel bir şölen sunuyor.

TARİHİN EN İYİ 12 FİLMİ

Yaşayan en önemli yönetmenlerden biri olan Martin Scorsese, 2012 yılında Sightand Sound dergisi için hazırladığı listede en sevdiği on iki filmi sıralamıştı. Raging Bull, Goodfellas ve Taxi Driver gibi filmleriyle diğer yönetmenlerin de en iyiler listelerine giren ünlü yönetmene göre sinema tarihinin en iyi filmleri şöyle...

Bir Uzay Macerası, Stanley Kubrick Sekiz Buçuk Federico FelliniAshes and Diamonds, Andrzej Wajda Yurttaş Kane,Orson Welles Leopar Luchino Visconti,Paisan Roberto Rossellini, Kırmızı Pabuçlar, Michael Powell-Emeric Pressburger The River Jean Renoir, Salvatore Giuliano, Francesco Rosi Çöl Aslanı, John Ford Ugetsu Monogatari, Mizoguchi Kenji Vertigo Alfred Hitchcock...