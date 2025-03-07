Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun yeni filmi vizyonda

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Parasite'ın Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun yeni filmi Mickey 17 seyirciyle buluşacak.

Alacakaranlık serisindeki performansıyla tanınan Robert Pattinson ile Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun başrolleri paylaştığı film, uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette harcanabilir, yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor.

Edward Ashton'ın Mickey 7 adlı romanından uyarlanan filmin yapımcılığını Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho ve Dooho Choi üstlenirken, başyapımcıları arasında ünlü oyuncu Brad Pitt de yer aldı.

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho

MİCKEY 17

Film, bir buz gezegenini kolonileştirme görevlerinde tehlikeli görevlere gönderilen harcanabilir çalışan Mickey Barnes'ı (Robert Pattinson) konu almakta Mickey her öldüğünde, anılarını büyük ölçüde koruyan bir kopyası yaratılarak görevine kaldığı yerden devam edebilmekte.