Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in, Osman Hamdi Bey'in Bursa temalı resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı fotoğraflardan oluşan çalışması sergiye dönüştürüldü.
Bir süre farklı mekanlarda sergilenen eserler, 25 sanatçının da çalışmaya dahil olmasıyla farklı boyuta taşındı. Osman Hamdi Bey'in resimleri, farklı teknikleri kullanan sanatçılar tarafından aynı mekanlarda yeniden yapıldı.
Resimlerde yer alan hat yazıları, rahleler, cam kandiller ve çiniler, sanatçılar tarafından filografi, vitray sanatçıları, sedefkarlar ve ressamlar tarafından yeniden yorumlandı.
Eserler, İznik Müzesi'nde Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı adıyla izlenime sunuldu.
Serginin küratörü Çetin, Osman Hamdi Bey'in müzecilik kavramını bu topraklarda ilk başlatan kişilerden olduğunu söyledi.
"SERGİYE BOYUT KATTIK"
"Eserlerde Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi ve İkinci Murat Camisi'ni görebilirsiniz. Aynı zamanda tablolarda görünen sedef kakma, cam işleme, ahşap oyma gibi sanatları da filografi, nakış, vitray gibi geleneksel sanatlarla çalışarak sergiye boyut kattık. dedi.
"25 SANATÇI BİR ARAYA GELDİK"
"25 sanatçı bir araya geldik. Aramızda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları da bulunuyor. Bunlar farklı sanat dallarında, filografi, çini, çarpana, vitray ustası, sedef kakma ustamız var, rahmetli Zafer Karazeybek. Onun da sergimizde eserlerini bulunduruyoruz. Osman Hamdi Bey'in eserleri tüm bu eserleri farklı geleneksel sanat dallarında çalışıldı. Böylelikle güzel, sıra dışı bir sergi oldu. Sergimizin en dikkati çekici özelliği, Osman Hamdi Bey'in tabloları dünyaca ünlü. Eserleri rekor fiyatlara satılıyor, dünyanın gündemine oturuyor. Bu tablolarda görünen mekanların gerçek olduğuna ve Bursa'da olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunun dışında ben de fotoğraf sanatçısı olarak Osman Hamdi Bey'in tablolarını resmedildiği mekanlarda canlandırarak, birebir fotoğrafladım."
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