Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı

AA

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in, Osman Hamdi Bey'in Bursa temalı resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı fotoğraflardan oluşan çalışması sergiye dönüştürüldü.

Bir süre farklı mekanlarda sergilenen eserler, 25 sanatçının da çalışmaya dahil olmasıyla farklı boyuta taşındı. Osman Hamdi Bey'in resimleri, farklı teknikleri kullanan sanatçılar tarafından aynı mekanlarda yeniden yapıldı.

Resimlerde yer alan hat yazıları, rahleler, cam kandiller ve çiniler, sanatçılar tarafından filografi, vitray sanatçıları, sedefkarlar ve ressamlar tarafından yeniden yorumlandı.

Eserler, İznik Müzesi'nde Osman Hamdi Bey'in Bursa'sı adıyla izlenime sunuldu.

Serginin küratörü Çetin, Osman Hamdi Bey'in müzecilik kavramını bu topraklarda ilk başlatan kişilerden olduğunu söyledi.

"SERGİYE BOYUT KATTIK"

"Eserlerde Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi ve İkinci Murat Camisi'ni görebilirsiniz. Aynı zamanda tablolarda görünen sedef kakma, cam işleme, ahşap oyma gibi sanatları da filografi, nakış, vitray gibi geleneksel sanatlarla çalışarak sergiye boyut kattık. dedi.

"25 SANATÇI BİR ARAYA GELDİK"