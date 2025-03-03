Osman Hamdi Bey’in Kahve Ocağı-The Heart eseri satışa çıkıyor

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Osman Hamdi Bey’in Kahve Ocağı-The Heart eseri, 1 milyon 500 bin–2 milyon İngiliz sterlini fiyat aralığında sunulacak. İlk kez bir açık artırmaya çıkan 1879 tarihli eser, sanatçının kariyerinin dönüm noktasında yer alan yapıtlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Sanatçının ev içi bir sahneyi gösteren yapıtının merkezinde, esere adını da veren şömine yer alıyor.

29 NİSAN'DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Osman Hamdi Bey’in kahve hazırlayan iki genç kızı resmettiği bir başka kompozisyonu ise Sotheby’s’in Londra ’da 29 Nisan’da düzenleyeceği Orientalist Art başlıklı müzayedede yer alacak. Preparing Coffee adlı tablo, 1 milyon–1 milyon 500 bin İngiliz sterlini fiyat aralığına sahip.