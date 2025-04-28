Osman Hamdi Bey'in Preparing Coffee adlı tablosu 75 milyon liraya satışa sunuldu

AA

Preparing Coffee adlı tablosunun, Sotheby's müzayede evinde 29 Nisan'da yapılacak "Oryantalist Sanat" başlıklı müzayedede, 1-1,5 milyon sterline (50-75 milyon lira) satılması bekleniyor.

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablosu, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda fotoğrafçılık yapan Sebah & Joaillier tarafından çekilen siyah beyaz bir kare sayesinde biliniyordu.

Eser, yakın zamana kadar Avusturya'daki özel bir koleksiyonda bulunuyordu.

"UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA LONDRA'YA ULAŞTI"

Sotheby's Avrupa Resimleri Kıdemli Uluslararası Uzmanı Claude Piening, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin çok beklenmedik yeniden bir keşif olduğunu belirtti.

Tablonun İngiltere'ye gelişine ilişkin bilgi veren Piening, şöyle konuştu:

"Tablo daha önce, Gürcistan ve Azerbaycan'da bulunan koleksiyonlarda yer alıyordu. Resmin de İstanbul'dan bu ülkeler üzerinden Viyana'ya ulaşmış olması mantıklı. Uzun yıllardır tanıdığım bir beyefendi bana bu tabloyu önerdi. Kendisi bu tabloyu birkaç yıl önce, neredeyse 75 yıldır elinde bulunduran Avrupalı bir aileden satın alan başka birinden satın almıştı."

"KÜÇÜK ÖLÇEKTE YAPILMIŞ"

"Küçük ölçekte yapılmış, Latin harfleriyle imzalanmış ve tarih atılmış. Bu da resmin bir Türk koleksiyonundan ziyade bir Avrupa koleksiyonu için yapıldığını gösteriyor. Bence çok ama çok güzel bir resim çünkü mekanı çok saygılı bir şekilde tasvir ediyor. İki kadın, kahve servisi yapmadan önce ellerini yıkıyor. Yan tarafta kahve sürahisini ve onlar tarafından doldurulmayı bekleyen kahve fincanlarını görebilirsiniz."

TABLO HAKKINDA

İlk olarak 1910 civarında Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alınan tablo, Yadigarov'un oğlu Archil'e, 1930'lu yıllarda ise evlilik yoluyla Archil ile akraba olan Viyana'daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008'e kadar miras yoluyla onda kaldı.

Kompozisyonun kendisi, Osman Hamdi Bey'in estetik incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülüyor. Muhtemelen İstanbul'un Topkapı Sarayı'ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor.

Eserin üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele ve sonrasında Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 88. ayetinin bir kısmı olan "Başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır." anlamındaki ifade yer alıyor.

Osman Hamdi Bey'in başka eserlerinde de yer alan bu ifade, esere manevi ve entelektüel bir derinlik de katıyor.