Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmed, vefatının 604. yılında anıldı

Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'nin karanlığından çıkararak yeniden ayağa kaldıran Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yılında Bursa’daki Yeşil Türbe’de düzenlenen törenle yad edildi. Protokol üyelerinin ve vatandaşların katılım gösterdiği programda, dualar edilerek sultan için rahmet dilendi. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ikram edildi.

"OSMANLIYI YENİDEN KURAN LİDER"

Tören sırasında konuşan Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Osmanlı'nın beşinci padişahı ve devletin yeniden dirilişinin mimarı Çelebi Sultan Mehmed’i rahmet ve minnetle anıyoruz. 1386 yılında Bursa’da dünyaya gelen ve 26 Mayıs 1421’de Edirne’de vefat eden sultanın kabri, Yeşil Türbe’de yer almakta. Yeşil Külliyesi de onun ismiyle anılan bir Osmanlı mirasıdır. Çelebi Sultan Mehmed, devletin dağılma sürecine girdiği en zorlu dönemde dirayetiyle Osmanlı’yı yeniden kuran lider olmuştur.