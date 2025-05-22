Oyuncu Meltem Kaplan: Adile Naşit gülüşü için iki hafta çalıştım

AA

Her yaştan izleyicinin kalbinde iz bırakan usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını sinema perdesine taşıyacak olan filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme aldı.

Beykoz Kundura'daki sette filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irmak, masalcı tonton bir teyzenin filmini yapmadıklarını belirterek,

"Hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadı. Adile Naşit'in hayatının bütün keskin virajlarını, dönemeçlerini, tiyatro ve sinema hayatının bütün iniş çıkışlarını ve özel hayatını da etik sınırlar içinde anlattığımız bir film olacak. Bu film, onun bizi var eden çocukluğumuza dair hatırasına bir saygı niteliğinde" dedi.

"HİKAYEYİ DOĞRU ANLATMAK İSTİYORUZ"

Adile Naşit'in hayatının dramatik olduğunu, fakat filmde seyirciyi üzmek ve ağlatmak niyetinde olmadığını söyleyen Irmak, "Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz. Bu Adile'nin filmi olması dışında, Türk sineması ve tiyatrosunun, o yılların ülkesinin filmi olacak" diye konuştu.

Irmak, filmde ikonik sahnelerin de yer alacağını aktararak, şöyle devam etti:

"HEM ZORLAYICI HEM EĞLENCELİ OLDU"

"Adile Naşit'in oynadığı komedi filmlerindeki gibi güldürecek sahneler de var. Hepimizin ikonik olarak addettiği turşu sahnesi, köpükler içinde kalınan anlar gibi… Ertem Eğilmez sinemasında var olan, Adile Naşit'in o bütün ikonik sahnelerini, benim için tekrar çekmek hem zorlayıcı hem eğlenceli oldu. Çünkü o sahnelerin bazılarını birebir çektik. Özellikle de sahneleri o dönem yönetmenlerin kullandığı açıları ve dekorları kullanarak çektik."

Filmde hikayenin 1935 yılından başlayarak 1985'e kadar uzandığı bilgisini veren Çağan Irmak,

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

"Adile'nin beş yaşından itibaren tiyatro sahnesine adım attığı dönem, Darülbedayi yılları, 1950'ler, 1960'lar, 1970'li yılların başında ilk sinemaya girişi ve 1984'e kadar gidiyoruz. Adile Naşit, bugünün standartlarına göre hiç yaşlı olmadı, onu erken kaybettik. Neredeyse hep yüz ve tavır olarak aynıydı" ifadelerini kullandı.

"SADECE GÜLÜŞÜ İÇİN İKİ HAFTA ÇALIŞTIM"

"Adile'nin duygu yolculuğunu çok çok iyi gösteren, hayatının her yerini kapsayan bir senaryo. 'Bu kadın neler yaşamış ama yine de ne kadar güçlü ve umut veren biri' dedim. Bizim şu anda kaybettiğimiz birçok şeyi temsil ediyor, annelik sıcaklığı, hoşgörü, karşısındakini gerçekten görmek ve sevmek… Adile Naşit'te hiç kin yok. Ne yaşarsa yaşasın herkese hoşgörüyle yaklaşan biri" diye konuştu.

"SENDE ADİLE GÜLÜŞÜ VAR"