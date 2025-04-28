Özenle korunan 7 bin plaklık müzik mirası

AA & Ensonhaber

İstanbul Maltepe’de yaşayan 57 yaşındaki müzik yapımcısı Naci Keklik, hayatını adeta müziğin ritmine göre şekillendiriyor. Eşi Ayten Neşe Keklik ve adını İlhan İrem'in 1983 tarihli şarkısından ilhamla "Sevecen" koyduğu kedisiyle birlikte yaşayan Keklik, gençlik yıllarında amcası ve mahalledeki büyüklerinin teşvikiyle plak dünyasına adım attı.

1970’li yıllarda yabancı şarkılarla başlayan bu yolculuk, zamanla kendi kişisel arşivine dönüştü. İlk plaklarını toplarken kapakların da en az plaklar kadar değerli olduğunu fark eden Keklik, salonunun duvarını bu nadide kapaklara ayırdı. Sanatçılarından imzalı olan, piyasada neredeyse bulunmayan bazı plakları için ise salonuna özel bir pikap ve ses sistemi kurdu.

7 BİN PARÇALIK DEV KOLEKSİYON

Bugün Anadolu rock, Türkçe ve yabancı pop, sanat müziği, halk müziği, caz ve klasik müzik gibi pek çok türü kapsayan, 7 bin parçayı aşan bir koleksiyona sahip olan Keklik, ruh haline göre seçtiği bir plağı çalarak salonunu müzikle dolduruyor.

AA ekibine kapılarını açan Keklik, gençlik yıllarında Fatih’te yaşarken, mahalledeki iki ağabeyinin kendisini plak dinlemeye yönlendirdiğini anlattı.

"Onlar 1970'lerin en nitelikli yabancı müziklerini dinliyordu. Ellerindeki plakları kasetlere çekerek beni bu dünyaya alıştırdılar. Ben ise yerli plakları toplamaya başladım" diyen Keklik, Barış Manço, İlhan İrem ve Erkin Koray gibi sanatçıların hayatındaki kahramanlar olduğunu söyledi.

"KAPAKLARI DA KIYMETLİ"

Beyazıt’taki eski pazarlardan aldığı 45'liklerle koleksiyonunu büyüten Keklik, bir koleksiyoner için plak kapaklarının önemine de dikkat çekti:

Plaklar kadar kapakları da kıymetli. Çünkü bunlar sınırlı sayıda basıldı ve zamanla daha da azaldı. Bir plağı kapağıyla saklamak onun hikâyesini tam anlamıyla korumak demek.

Plaklara olan ilginin son yıllarda yeniden artmasını da Çağan Irmak’ın “Issız Adam” filmine bağlıyor Keklik:

Çağan Irmak'ın bu işe büyük katkısı oldu. Filmle birlikte gençler plaklara yeniden ilgi göstermeye başladı. Kapağını açmak, içinden şarkı sözlerini bulmak, iğneyi pikaba ritüel gibi yerleştirmek onlara çok cazip geldi.

Plak toplamanın günümüzde maliyetli bir iş haline geldiğini dile getiren Keklik, Issız Adam’dan sonra firmaların eski albümleri yeniden basmaya başladığını, bu sayede yeni baskıların daha uygun fiyatlara bulunabildiğini belirtti.

Analog kayıtların sıcaklığını ve doğallığını vurgulayan Keklik, sanatçıların stüdyoda canlı kayıtlara imza attığı dönemin ruhunu, plaklar aracılığıyla yaşatmanın paha biçilmez olduğunu söyledi.

PLAKLARINI VERMEDE ÇOK TİTİZ

Plaklarını başkalarına vermek konusunda ise oldukça katı bir tutumu var.

"Plaklarımın düzeni ve korunması konusunda çok titizim. Kimse benden kolay kolay plak isteyemez." diyen Keklik, koleksiyonuna gösterdiği özeni şöyle anlatıyor:

"Hepsi harf sırasına göre dizili. Aldığım plağı mutlaka yerine koyarım. Bu düzeni koruyamayacak birine vermek istemem."

Zamanla bazı plakları ikinci ve üçüncü kez aldığını fark eden Keklik, bunun üzerine koleksiyonunu listelemeye karar vermiş. Raflara sığmayan plakları da evin başka bir odasında saklıyor.

Koleksiyonunun geleceğine dair net bir planı olmadığını söyleyen Keklik, bu konuda şöyle konuşuyor:

Aslında bir yerde durmam gerektiğini biliyorum. Başladığımız yaşta değiliz artık. Bir ara kızımı bu işe yönlendirmek istedim, ona masal plakları toplamaya başladım. Ama zamanla anladım ki bu benim tutkumdu, ona yüklemek doğru olmazdı.

ÇOCUKLUK KAHRAMANLARINA AYRI DEĞER VERİYOR

Başka koleksiyonerlerle de iletişimde olan Keklik, özellikle çocukluk kahramanlarının plaklarına ayrı bir değer veriyor. İlhan İrem’in tüm 45'liklerini sanatçı hayattayken imzalatma şansı bulduğunu dile getiren Keklik, koleksiyonunda Barış Manço, Erol Evgin, Moğollar, Erkin Koray, Üç Hürel, Banu Kırbağ, Asu Maralman, Neşet Ertaş ve Coşkun Demir gibi sanatçılara ait, bazıları imzalı, çok özel plaklar olduğunu belirtti.

Koleksiyonuna bir şey olmasından endişe ettiğini de söyleyen Keklik, "Burada küçük bir deprem yaşadık. Dışarı kaçmak yerine refleksle plak raflarını tuttum." diyerek plaklara duyduğu bağlılığı esprili bir dille ifade etti.

Naci Keklik, yeni başlayan koleksiyonerlere ise kapısının her zaman açık olduğunu, bilgi ve materyal konusunda elinden gelen desteği vereceğini sözlerine ekledi.