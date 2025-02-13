Pablo Picasso'un Mavi Dönemi tablosunun altındaki kadının gizemi

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Tüm yaşamı boyunca, herkesin değersiz dediğinde bir ışık görmeyi, oradan bir sanat çıkarmayı da kendine görev edinmiş. Bunun için zamanla içeriğini güncellediği bir istif koleksiyonu dahi yapmış. Kadınlar ve aşk, belki de hep sanat arayışından hayatının özel bir yerinde olmuş…

Ünlü ressamın 1901 yılında yaptığı ve büyük beğeni kazanan Mavi Dönem tablosunun üzerinden asırlar geçmesine rağmen yeni bir bulgu keşfedildi. Sanat tarihçilerini şaşırtan olay ise tablonun altında gizemli bir kadın portresinin olması gerçeği.

GİZEMLİ KADIN PORTRESİ

Araştırmacılar kızılötesi ve X-ışını görüntüleme teknolojilerini kullanarak kadını tespit ettiler. Kadının kimliği şimdilik bilinmese de ressamın aynı dönemde resmettiği kadınlara benzediği kaydedildi.