Pacific Quintet Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluştu

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Türkiye'de ilk kez sahne alan Pacific Quintet; Gioacchino Rossini, Maurice Ravel, Anton Reich ve Fazıl Say'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Türkiye'de müzik eğitimi alan Aliya Vodovozova, konser öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleştirdikleri bu ilk konserin çok özel olduğunu dile getirdi.

Uzun zamandır birlikte sahneye çıktıklarını kaydeden Vodovozova, "Bizim için çok özel bir konser. 5 farklı ülkeden geliyoruz. Ben Türkiye'yi temsil ediyorum. Türkiye'yi memleketim olarak görüyorum. O yüzden bugün izleyiciyle buluşmaktan, burada müzik yapmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz." dedi.

"OSMANLI'DAN ÇOK ETKİLENİYORUZ"

"Konserin sonunda, belki de en önemli ve benim için en yeni parçayı çalacağız. Aslında kalbime çok yakın olan, Türk halk müziğini birleştiren bir Fazıl Say parçası. Romanya'dan geliyorum ve Romanya halk müziğinde, özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde Türk etkisini görmek çok kolay. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok fazla etkileniyoruz."

ÖDÜLLERE DEĞER GÖRÜLDÜ

Leonard Bernstein'ın Japonya'da kurduğu Pacific Müzik Festivali'nde, 2017'de ilk kez bir araya gelen topluluk, kökenlerinin ve geleneklerinin zenginliğini dinleyiciyle paylaşmayı hedefliyor.

Dünya çapındaki konserleriyle uluslararası basında "Harika beşli" ve "Barış elçileri" olarak da tanınan grup, başta Münih'teki ARD yarışması olmak üzere birçok yarışmada ödüle layık görüldü.