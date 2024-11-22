Pamuk: Şeylerin Tesellisi sergisi

AA

Masumiyet Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre sergi, Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Sergide, Masumiyet Müzesi vitrinlerine, Pamuk'un yıllardır defterlere çizdiği resimlere, çektiği fotoğraflara ve son üç yılda yaptığı yeni eserlere geniş yer verildi.

PAMUK'UN İSTANBUL İLE İLİŞKİSİ

Sergi, Pamuk'un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz'a bir bakışla başlıyor ve "Balkon" kitabında yer alan fotoğraflarla, martı resimleri ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham almış eserlerle devam ediyor.

"Turuncu" kitabından fotoğraflara geniş yer veren sergide, aynı zamanda Pamuk'un İstanbul'la olan görsel ilişkisi vurgulanıyor.

6 NİSAN'A KADAR AÇIK

Serginin son odasında Pamuk'un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı odada Orhan Pamuk'un çalışma biçimine dair bakış açısı sunan çizili günlüklerinin yanı sıra yayımlanmış kitaplarından bir seçki de bu sergide görülebilir.

Serginin merkezi ise Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nden oluşuyor. Masumiyet Müzesi'nden 41 vitrinin gösterildiği sergi, 6 Nisan 2025'e kadar ziyarete açık olacak.