Patara Deniz Feneri'nin ışığı yüzyıllar sonra yeniden yanacak

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 bin yılık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Doğal afetler sonucu yıkılan yaklaşık 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda, binlerce orijinal yapı taşı ortaya çıkarıldı. Taşlar, hazırlanan projenin ardından bölgede kurulan taş hastanesinde cerrah titizliğiyle işlendi.

Uzmanlar tarafından tek tek elden geçirilen ve güçlendirilen taşlar, fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinçler yardımıyla kaldırılarak kuleye konuldu.

"BEN İMPATAROR NERO"

İmparator Nero'nun "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt ve yunus kabartması ile fenerin kubbesinin de tamamlanmasıyla deniz fenerindeki çalışmalar büyük oranda bitti.

ZİYARETE AÇILACAK

Deniz fenerinde çevre düzenlemesinin ardından sembolik olarak ışığının yüzyıllar sonra yeniden yakılması ve ziyarete açılması bekleniyor.

Milattan sonra 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan deniz fenerinin, 1481 yılında Rodos'ta meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle yıkıldığı, harabenin daha sonra liman alanındaki kum tepeleri arasında zamanla kaybolduğu biliniyor.