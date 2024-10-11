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Haber Merkezi

Çocuklara matematiği sevdiren çizgi dizi Pırıl, ilk sinema filmiyle 4 Ekim'de vizyona girdi.

Matematiğin günlük hayattaki önemini eğlenceli bir macerayla anlatan Pırıl ve arkadaşları, hem çocukların hem de ebeveynlerin gönlünü fethetti.

Çizgi film, ilk haftası bitmeden 100 bin izleyiciye ulaştı, animasyon filmleri arasında birinciliğe, tüm yapımlar arasında ise ikinci sıraya yerleşti.

Sinema salonlarını dolduran izleyicilerin 60 bini, öğretmenleri ve aileleri ile gelen öğrencilerden oluşuyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, filmi takdirle karşılıyor ve filmi çocuklara matematiği eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde sevdirmenin etkili bir yolu olarak görüyor.

Film, matematiğin günlük hayatta ne işe yaradığını merak eden çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

OLUMLU YORUMLAR VE YOĞUN İLGİ

Her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan çizgi film, olumlu geri dönüşlerle de gündemde.

Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadıklarını belirtirken, çocuklar macera dolu hikâye sonrasında Pırıl ve arkadaşlarına duydukları sevgiyi dile getiriyor.

Matematiği günlük hayatla ilişkilendiren yapım, hem çocukları hem de ebeveynleri çok mutlu ediyor.

*İLANDIR