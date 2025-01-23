Piyanist filminin ödüllü oyuncusu Adrien Brody, ikinci Oscar'ın peşinde

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Yönetmen Roman Polanski tarafından 2003 yılında çekilen Piyanist filmi, tüm zamanların en önemli yapımları arasında gösteriliyor. Vizyona girdikten kısa süre sonra en çok izlenen yapımlardan Piyanist, klasik filmler arasındaki yerini aldı.

Filmde göstermiş odluğu kusursuz performansla adından sıkça söz ettiren oyuncu Adrien Brody, Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Ünlü aktör şimdilerde ise yeni filmi The Brutalist ile bir kez daha bu ödülün peşine düştü.

PİYANİST...

Piyanist, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir.

Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır.

Film, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar alan Adrien Brody'nin de filmografisinin en güçlü işlerinden biri.