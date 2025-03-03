Pompeii Antik Kenti'nde yeni keşif

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Arkeologlar, Pompeii’de gizemli bir kült pratiğini tasvir eden devasa bir freski gün yüzüne çıkardı.

Pompeii’deki arkeologlar, gece karanlığında bir kadının gizemli bir tarikata kabul edilişini tasvir eden, son derece nadir ve olağanüstü büyüklükte bir duvar resmi keşfetti. Keşif, Pompeii Arkeoloji Parkı tarafından duyuruldu ve yeni kazılan Thiasus Evi'nin ortaya çıkarılmasıyla açıklandı.

Neredeyse figürlerin gerçek boyutlarda tasvir edildiği bu fresk, geniş bir ziyafet salonunun üç duvarı boyunca uzanıyor, dördüncü duvar ise bir bahçeye açılıyor. Parlak kırmızı bir arka planın önünde, Dionysos’un (şarap tanrısı) kadın takipçileri olan maenadlar tasvir ediliyor.

AVCI KADIN FİGÜRLERİ

Avcı olarak gösterilen bu kadın figürleri, ellerinde kılıçlarla ve omuzlarında kurban edilmiş keçilerle resmedilmiş. Ayrıca, flüt çalan ve şarap sunarak kurban kesen satyrler yarı keçi, yarı insan mitolojik yaratıklar, freskin önemli unsurları arasında.

Freskin merkezinde, genç bir kadını Dionysos’un gizemli kültüne kabul etmek üzere olan yaşlı bir satyr yer alıyor. Bu antik kült, en azından MÖ 5. yüzyıldaki klasik Yunanlara kadar uzanıyor ve gizemli olarak nitelendiriliyor, çünkü inançları ve ritüelleri dış dünyadan gizli tutuluyordu. Ancak bu fresk, bu ritüellerin doğasına dair yeni ipuçları sunuyor. Bu duvar resimleri, Dionysos’un vahşi hayvanlarla olan bağlantısının gizem ritüellerinde de sürdüğünü gösteriyor.

GİZEMLERİN KAYIP RİTÜELLERİ

Dionysos’un gizem ritüellerine dair birçok detay yüzyıllardır bilinmiyor olsa da tarihsel kayıtlar, bu ayinlerin yoğun şarap tüketimi ve afyon gibi bilinç değiştirici maddelerin kullanımını içerdiğini öne sürüyor. Bu maddeler, kült üyelerinin trans benzeri hâllere girmesine yardımcı oluyordu.

Dionysos, yeniden doğan bir tanrı olarak da biliniyordu ve ölümden sonra diriliş kavramıyla ilişkilendirilmişti. Bu da, bu külte kabul edilenlere ölümsüzlük vadedilmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.

Dionysos gizemlerini betimleyen tek diğer büyük fresk, 1909 yılında Pompeii’nin banliyölerinde bulunan “Gizemler Villası”nda keşfedilmişti. Bu fresklerde de satyrler, maenadlar ve tarikatına kabul edilen bir kadın tasvir ediliyor, ancak av sahneleri içermiyor.