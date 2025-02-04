Rami Kütüphanesi'nde Velhasıl Sanat Konuşmaları başlıyor

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden biri haline gelen Rami Kütüphanesi, "Mehmet Cemil ile Velhasıl Sanat Konuşmaları" adlı özel bir söyleşi serisine ev sahipliği yapacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat akşamı başlayacak etkinlik, edebiyat dünyasının önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Şubat ayında altı söyleşinin gerçekleşeceği etkinlik dizisi, edebiyatın farklı sanat disiplinleriyle kurduğu derin bağları ele alarak, katılımcılara ilham verici tartışmalar sunmayı amaçlıyor.

Program, her biri kendi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş yazar ve sanatçılarla, interaktif ve etkileyici bir anlatım sunacak. Etkinliklerin moderatörlüğünü Mehmet Cemil üstlenecek.

7 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Programa 7 Şubat'ta Tarık Tufan, 8 Şubat'ta Mahmut Fazıl Coşkun, 14 Şubat'ta Kaan Murat Yanık, 15 Şubat'ta İrem Uzunhasanoğlu, 21 Şubat'ta Furkan Çalışkan, 22 Şubat'ta ise Ercan Kesal konuk olacak.

Ücretsiz gerçekleşecek söyleşiler, 19.00'da başlayacak.