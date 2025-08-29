Refik Anadol, TIME Dergisi kapağına imza attı

Bu yıl TIME100 AI listesinde yer alan Türk asıllı medya sanatçısı Refik Anadol, TIME dergisi için dikkat çekici bir projeye hayat verdi. Sanatçı, ekibiyle birlikte geliştirdiği yapay zekâ sistemini, derginin 100 yılı aşkın geçmişinden 5 binden fazla kapak görseli ile eğitti.

YÜZ YILLIK ARŞİVİN "RÜYASI"

Elde edilen soyut görsel, Anadol’un imzası haline gelen akışkan ve moleküler estetikle, yapay zekânın TIME’ın yüzyıllık görsel tarihini hayal etmesini yansıtıyor. “Arşiv rüyası” modunda üretilen kapakta, yapay zekâ tarafından oluşturulan görselin yanı sıra metinler ve Anadol’un silüeti gibi detaylar insan yönlendirmesiyle eklendi.

BÜYÜK DOĞA MODELİ İLE ÜRETİLDİ

Anadol’un ekibi tarafından geliştirilen Large Nature Model (Büyük Doğa Modeli), bugüne kadar toplanmış en kapsamlı ve etik veri setlerinden biriyle eğitildi. Bu veri seti; National Geographic Society, Smithsonian Institution, Londra Doğa Tarihi Müzesi gibi kurumların arşivlerinden alınan yarım milyardan fazla görsel ile 16 yağmur ormanından toplanan verilerden oluşuyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Projede Nvidia ve Google Cloud teknik destek sağlarken, sürecin bazı aşamalarında Meta’nın Llama ve Google’ın Gemini modelleri de kullanıldı. Çalışmaları daha önce MoMA (New York), Serpentine (Londra) ve Guggenheim (Bilbao) gibi prestijli mekânlarda sergilenen Anadol, TIME kapağıyla sanat ve teknolojiyi bir kez daha buluşturdu.

"GELECEK, AKIŞKAN BİR GERÇEKLİKTİR"

Refik Anadol, geleceği korkulacak sabit bir varış noktası değil, şekillendirilebilir akışkan bir gerçeklik olarak gördüğünü vurguladı. Sanatçıya göre TIME kapağı da bu düşünceyle, bir dijital müze işlevi taşıyor. Kapak, çevrim içi ortamda kesintisiz video döngüsü olarak izlenebiliyor.