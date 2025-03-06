Restorasyonu tamamlanan tarihi Athena Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

AA

Manavgat ilçesindeki antik kentin limanın girişinde yer alan tapınağın tarihinin 2 bin yıl önceye dayandığı biliniyor.

Kentin baş tanrıçası kabul edilen Athena'ya adanan ve Apollon Tapınağı ile yan yana konumlandırılan tapınak, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerine geçmişteki ihtişamından bir kesit sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları geçen yıl tamamlanan tapınağın bazı sütunları, özgün parçaları yerlerine yerleştirilerek ayağa kaldırıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kente gelenlerin ilk görmek istediği noktalar arasında yer alan tapınak, mimari yapısı ve tarihten izler barındıran sütunlarıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentin 2023'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen alanlardan biri olduğunu söyledi.

Antik kentte geçen yıl yoğun bir sezon geçirildiğini belirten Alanyalı, Athena Tapınağı'ndaki restorasyon çalışmalarının geçen kasımda tamamlandığını kaydetti.

Alanyalı şöyle konuştu;

"ÇOK ÖNEMLİ VERİLER ELDE ETTİK"

"Son yıllarda çalışmalarımız biraz durgunluk içindeydi. 2022'den itibaren Athena Tapınağı ve çevresinde öncelikle yapı araştırmalarını tamamladık ve kısmi bir anastilosis (ayağa kaldırma) çalışması gerçekleştirdik. Athena Tapınağı'nın kuzeyinde özel mülkiyetteki parsellerde yaptığımız kazılarla ise Athena ve çevresinde sadece restorasyon değil, kentin yapılaşma tarihine ışık tutacak çok önemli veriler elde ettik."

Alanyalı şöyle devam etti;

"BENZERLERİ OLSA DA GÜZEL BİR ÖRNEK"

"Apollon ve Athena tapınaklarının yan yana olması, benzerleri olsa da özel bir örnek. Çünkü kentin iki önemli tanrısı, limanın yanında yan yana konuşlandırılmış. Bunlar Side'nin kendi ismiyle anılan tanrısı Apollon için ve kentin baş tanrıçası olarak kabul edilen Athena için yapılmış iki tapınak. Dolayısıyla bu iki tapınak sadece Sideliler için değil, namı, ünü kentin dışına taşmış bir kült merkezi olması bakımından çok önemli. Özellikle Athena, limandaki ticaretin garantör tanrıçası olarak tüm Antik Çağ boyunca kentte, hemen limanın kıyısında yerini almış önemli bir kült merkezidir."

"ARKA KÖŞELERİ DE AYAĞA KALDIRILDI"

Alanyalı, restorasyon öncesinde tapınağın ziyaretçiler tarafından fazla algılanamadığını, alanın sadece Apollon Tapınağı'ndan ibaret olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Apollon Tapınağı'nın arka köşesinin geçmiş yıllarda ayağa kaldırıldığını anımsatan Alanyalı, şunu dedi:

"Athena Tapınağı'nın ise ön köşesinde kısmi bir anastilosis yapıldı. Böylece tüm sütunların ayağa kaldırılması mümkün olmadığı için bir tapınağın ön tarafının, birinin arka tarafının kaldırılmasıyla alanın derinliği ve büyüklüğü gelen ziyaretçilere yansıtılmak istendi."

YENİ PROJELER YOLDA

Feriştah Alanyalı, Athena Tapınağı'ndaki restorasyonun tamamlanmasıyla, kentin yerleşim tarihçesi, Antik Çağ'ın dini tarihi içerisindeki yerinin vurgulanarak, ziyaretçilerin algılayacağı bir hale getirildiğini söyledi.

Alanyalı, Apollon Tapınağı'nın restorasyonuna yönelik projenin hazırlandığını, bu yıl veya gelecek sene uygulamaya geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.