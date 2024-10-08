Richard Wagner tarafından bestelenen Uçan Hollandalı operası başlıyor İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Uçan Hollandalı operasını, 12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturuyor.

DHA

Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan ve Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen 'Uçan Hollandalı, Operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker'in rejisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleniyor. Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserde dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

ESERİN KONUSU

Uçan Hollandalı (Der Holländer), denizlerde sonsuza kadar tüm mürettebatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkûm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır.

Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir.

6 KASIM'A KADAR İZLENEBİLECEK

Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak 'mükemmel aşk' olabilecek midir? Wagner'in diğer eserlerine de hâkim olan dört tema, 'Uçan Hollandalı'daki olay örgüsünün temel taşlarını oluşturur: ölüme duyulan özlem, kadının fedakârlık yapma isteği, aşk-ölüm ve kefaret.

12 -17 Ekim ve 2- 6 Kasım tarihlerinde AKM'de sahnelenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)