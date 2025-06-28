Rize'de Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nın Galerdüzü mevkisinde düzenlenen festivalin ilk gününde, “mini boy”, “ayak” ve “küçük orta” kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte 25 boğa güreşti. Bazı boğalar ise mücadeleye girmeden arenayı terk etti. Hayvan sahipleri de yaşanan rekabetle birlikte yoğun duygular yaşadı.

"BOĞALAR KAVGA ETMİYOR, BARIŞIYOR"

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti. İki gün sürecek olan festivalde toplam 53 boğanın güreşeceğini ifade eden Altun, “Burada boğaları kavga ettirmiyoruz, aslında bu bir boğa güreşi değil, boğa barıştırma arenası. Bu geleneği böyle sürdürüyoruz.” dedi.

Altun, Çamlıhemşin’in kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerine dikkat çekerek, “Festivaller ve boğa güreşleri, kadimden bize miras kalan bir gelenek.” diye konuştu.

KILIÇ'IN 50 GÜREŞTE YENİLGİSİ YOK

Artvin’in Yusufeli ilçesinden “Kılıç” adlı boğasıyla katılan Gökhan Topçu ise, yarışların çok iyi geçtiğini söyleyerek, “Boğamız bugüne kadar 50 güreşte hiç yenilgi almadı ve 5 kupası var. Yenilgisiz geldik, yenilgisiz gidiyoruz. Bakımını tamamen kendim yapıyorum, özel yemlerle besliyorum. Havuç, ceviz, üzüm kurusu ve özel otlarla besleniyor. Uzaklardan gelip pehlivan olmak isteyen çok olur; ben de uzaktan gelip pehlivan oldum.” ifadelerini kullandı.