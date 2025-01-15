Romeo ve Juliet'ten ilham alınarak sahnelenen Verona Çıkmazı oyunu

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Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Müzikli Komedi” ödülüne layık görülen bu enerjik ve sürprizlerle dolu müzikli komedi, 21 Ocak’ta DasDas Sahnesi’nde izleyicilerini kahkahalarla ağırlayacak.

Hem yazar hem yönetmen olarak Esra Bağışgil, Verona Çıkmazı ile klasik Romeo ve Juliet hikâyesine modern ve mizahi bir dokunuş yapıyor.

Juliet karakterine getirdiği alışılmadık yorum ve yaratıcı sahne diliyle izleyicilere sürprizlerle dolu bir tiyatro deneyimi sunuyor.

OYUNUN ENERJİSİ VE AKICILIĞI

Başarılı oyuncu Ozan Varol, Romeo rolüyle sahneye çıkarak Shakespeare’in klasik kahramanını modern bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Hem mizahi hem de duygusal yönleriyle izleyicilerin kalbinde yer edinen Varol’un performansı, oyunun enerjisini ve akıcılığını güçlendiriyor.

UNUTULMAZ KARAKTERLER

Deneyimli oyuncu Adem Yılmaz, oyunun anlatıcısı olarak sahnede enerjisiyle göz dolduruyor. Mizahi yetenekleriyle izleyicileri kahkahalara boğan Yılmaz, oyunun unutulmaz karakterlerinden biri oluyor.

Rosaline karakterini canlandıran Tuğçe Özlü Şentürk, büyüleyici sesi ve etkileyici oyunculuğuyla izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Paris rolünde izlediğimiz Melih Tuma ise ilk sahne deneyiminde sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Verona Çıkmazı, 90’lar Türkçe Pop müziklerinin nostaljik dokunuşlarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor. Dinamik dans sahneleri, etkileyici kostüm tasarımları ve göz alıcı dekoruyla tiyatro severlere tam anlamıyla bir görsel ve işitsel şölen sunuyor.