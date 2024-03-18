Rusya'da baharın müjdecisi Maslenitsa Festivali Rusya'da kışın vedası ve baharın gelişinin coşkuyla karşılandığı halk festivali Maslenitsa başladı.

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AA & Ensonhaber

Rusya'da 1985 yılından bu yana geleneksel olarak farklı illerde kutlanan ve son güne kadar merakla beklenen festival, bu yıl heyecanla başkent Moskova'da gerçekleşiyor.

Çeşitli oyunlar ve danslarla baharın gelişi kutlanıyor

Pagan kökenlerine dayanan bu etkinlik, kışı simgeleyen kuklanın ritüel bir şekilde yakılmasıyla başladı, ardından ise çeşitli oyunlar ve danslarla dolu bir kutlama başladı.

Bu muhteşem etkinlik, kar amacı gütmeyen Rus tarihseverler kulübü "Rozhdestvenka" tarafından organize edildi ve binlerce kişi bu coşkulu kutlamaya katıldı.

Rusya'da baharın müjdecisi Maslenitsa Festivali- FOTO GALERİ