Sadri Alışık'ın hayatını anlatan filmin vizyon tarihi belli oldu

AA

Yönetmenliğini ve senaryosunu Özer Feyzioğlu'nun, yapımcılığını Sev Yapım'ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, 28 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde Sadri Alışık'ın Türk sinemasına kattığı değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisinin yanı sıra özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü izleyicilere sunulacak.

Sadri Alışık'ın 100. doğum yılına özel hazırlanan proje, hem onun mirasını yaşatacak hem de yeni nesillere Alışık'ın renkli dünyasını tanıtacak.

TEK KİŞİLİK GÖSTERİLER YAPTI

Gözlemci bir karakteri olan Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak, mahalle arkadaşlarına gösteriler sunmaya başladı. Alışık, ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen, oyunculuktan vazgeçmedi, henüz üçüncü sınıftayken "İstiklal" adlı piyesteki başrol "Adalı Halil"i canlandırdı.

Sonraki yıllarda Ziya Ünsel İlköğretim Okulu adını alan Beykoz Ortaokulu'nda okuyan usta oyuncu, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimine devam etti.

SADRİ ALIŞIK ÖLDÜ

Sanatçı, lise yıllarında Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başladı, oyunculuk çalışmalarını bugünkü ismiyle Sadri Alışık Tiyatrosu olan Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de sürdürdü. Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye giderek, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli oldu. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti.