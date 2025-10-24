Sagalassos Antik Kenti geceye hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti, ziyaretçi sayısının her geçen gün artmasıyla gündüzün yanı sıra gece de keşfedilebilecek.

GECE MÜZECİLİĞİNE HAZIRLIK

Yürütülen çalışmalar kapsamında antik kentin aydınlatma işlemlerinde sona gelindi. Gece müzeciliğine hazırlanan kent, drone ile havadan görüntülendi. Bu yıl tamamlanacak aydınlatma projesiyle 2026 yaz sezonunda, “Gece müzeciliği” uygulamasıyla ziyaretçi sayısının artması hedefleniyor.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Geçen yıl 114 bin kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti’nin bu yıl, 21 Ekim itibarıyla ziyaretçi sayısı 117 bin 903 oldu.

Sagalassos Antik Kenti, haftanın her günü ziyarete açık. Giriş ücreti 170 TL olup, Müze Kart geçerli.