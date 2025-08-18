Samsun’da asırlık düğün geleneği: Köy okuması

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Göçkün Mahallesi’nde düğünler, yüzyıllardır süregelen farklı bir gelenekle başlıyor. Düğün günü, köyün gençleri davul ve zurna eşliğinde sokak sokak dolaşarak her haneyi tek tek ziyaret ediyor ve düğün sahibinin adına herkesi sesli şekilde davet ediyor.

“Köy okuması” adı verilen bu gelenekte, mahalle sakinlerine düğün davetiyesi verilmez. Bunun yerine gençler, müzik ve oyunlarla eşliğinde tüm köy halkını düğüne çağırır. Gelenek, köylüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Düğün sahiplerinden 63 yaşındaki Tahsin Sancar, bu adetin çocukluğundan beri sürdüğünü anlatarak şöyle konuştu:

Göçkün’de yaklaşık 300 hane ve 1500 nüfus var. Her düğünde davul zurnayla kapı kapı dolaşılır, herkes davet edilir. Bu gelenek yıllardır aynı şekilde devam ediyor.

ATALARDAN MİRAS

Mahalle muhtarı Süleyman Ceylan da geleneğin köy kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Atalarımızdan miras kalan örf ve adetlerimiz gereği köy halkı hane hane davet edilir. Ancak dışarıdan gelen akraba ve misafirlere düğün davetiyesi verilir, köylüye verilmez.” dedi.

Davete gönüllü olarak katılan gençlerden Fuat Atay ise geleneğin geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek, “Alaçam’da asırlardır ‘köy okuması’ denilen bu uygulama, davul ve zurnayla ev ev dolaşarak yapılır. Biz de bu kültürü yaşatıp yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.