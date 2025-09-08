Sandıras Dağı'nda Yörüklerin 7 asırlık Kartal Gölü ve Eren Günü

Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdır süregelen Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen binlerce Yörük, dağın zirvesindeki Kartal Gölü etrafında çadır kurarak geceyi burada geçirdi.

EDEN DEDE TÜRBESİ'NE YÜRÜYÜŞ VE DUALAR

Etkinlik kapsamında Yörükler, yaylalardan kışlaklara göçün başlangıcını simgeleyen geleneklerine uygun olarak 5 kilometrelik patika yoldan Eren Dede Türbesi'ne yürüdü. 42 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde mezarın başında bereket ve sağlık için dualar edildi, adaklar adandı. Etkinliğe 7’den 70’e her yaştan katılım sağlandı.

GELENEK YAŞATILIYOR

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, etkinliğin yaklaşık 700-800 yıldır sürdüğünü belirterek, geleneğin doğal haliyle korunarak nesillerden nesillere aktarıldığını söyledi:

Mezarın etrafında 3, 5 ve 7 tur atılarak dua ediliyor. Aldıkları toprak ve taşları arazilerine veya buğday ambarlarına koyuyorlar. Yıl boyunca bereket, sağlık ve mutluluk getireceğine inanılıyor. Bu geleneği gelecek nesillere de aktaracağız.

KADINLAR VE ZİYARETÇİLER ETKİNLİKTE YER ALDI

Bu yıl etkinliğe Denizli’nin Güçlü Kadınları Platformu da katıldı. Platform yöneticisi Emine İlgeç, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonu sürdüren belediye başkanına teşekkür etti.

KATILIMCILAR GELENEKSEL GÖÇ RİTÜELİNİ YAŞATTI

Her yıl olduğu gibi etkinliğe katılan Ahmet Akakça, geleneksel Eren Şenlikleri kapsamında Yörüklerin göçü simgeleyen ritüeli yaşattığını anlattı:

“Yaylalardan kışlaklara göçün başlamasını simgeleyen dualar ve adaklar yüzyıllardır devam ediyor. Bu etkinlikler, göçün başladığının ifadesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor.”