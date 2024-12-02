Şarkıcı Mireille Mathieu, 20 yıl sonra yeniden Türk dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor

Mathieu, "60. Anniversary" turnesi kapsamında 20 Şubat 2025'te İstanbul Volkswagen Arena'da, 22 Şubat 2025'te Ankara Congresium'da dinleyicilerle buluşacak.

Dünyanın çeşitli yerlerinde sahne alan, 1200'den fazla şarkıyı 11 dilde seslendiren sanatçı, vokali ve sahne performansıyla müzik dünyasında beğeni kazandı.

"Edith Piaf'ın halefi" olarak gösterilen Fransız sanatçı, Eyfel Kulesi'nin 100. yıl kutlamasında Fransa ulusal marşı "La Marseillaise"i seslendirdi.

"MUTLULUK DUYUYORUM"

"KARİYERİM MASAL GİBİ BAŞLADIM"

"Kariyerim bir peri masalı gibi başladı. Menajerim Johnny Stark sayesinde, Sacha Distel ve Dionne Warwick'in ön grubu olarak Olympia sahnesine ilk adımlarımı attım ve ardından dünya çapında dağıtılan ilk şarkım 'Mon Credo'yu kaydettim. Kariyerimin ilk üç ayı çok yoğundu. Çocukluk hayalim gerçekleşiyordu ve neler yaşayacağımı hayal dahi edemiyordum. Şarkı kayıtları, röportajlar, sahneye çıkma, dünyayı tanıma… Öğrenmem gereken çok şey vardı."