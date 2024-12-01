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AA & Ensonhaber

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021'de restorasyon sürecine alınan Selimiye Camisi’nde çalışmalar büyük bir özenle sürdürülüyor. Restorasyon boyunca ibadet ve ziyaretlere açık tutulan camide, Bilim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen detaylı yenileme işlemleri, eserin özgünlüğünü koruyarak geleceğe taşınmasını amaçlıyor.

64 ÇİNİ, YERLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Üç yıl boyunca etaplar halinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle onarım ihtiyacı yüksek olan dört minarede kapsamlı restorasyon yapıldı. Minarelerin taş yüzeyleri temizlenip onarılırken, külahların altında yer alan ve orijinal olarak bulunan turkuaz çiniler çoğaltılarak toplam 64 adet çini yerine yerleştirildi.

ORİJİNAL YAPIYA UYGUN OLMAYAN UNSURLAR ARINDIRILDI

Ana kubbe ve avlu kubbelerinde gerçekleştirilen güçlendirme, enjeksiyon ve kurşun kaplama işlemleriyle yapının dayanıklılığı artırıldı. Kündekari yapım tekniğiyle dikkat çeken iki ana kapı ile üç avlu kapısında titiz bir bakım çalışması tamamlanırken, cami genelindeki cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi. Restorasyon sürecinde, çimentolu uygulamalar gibi orijinal yapıya uygun olmayan unsurlar da yapıdan arındırıldı.

2025'İN MART'IN DA RESTORASYONUN BİTMESİ PLANLANIYOR

İç mekânda ve avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süslemelerin onarımına yoğunlaşan ekipler, eş zamanlı olarak çini temizliği ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Ayrıca, cami bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları başladı ve son aşamalara gelindi.

Restorasyonun 2025 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, sürecin büyük bir bölümünün başarıyla tamamlandığını belirterek, Selimiye’nin görkemine yakışır bir restorasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Saraç, dış cephe yenileme çalışmalarının ardından ekiplerin bahçe düzenlemesi ve ince detaylara yoğunlaştığını, bu doğrultuda büyük bir titizlikle mesai harcandığını söyledi.