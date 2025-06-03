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AA & Ensonhaber

Antalya’dan beş yıl önce Siirt’e atanarak Fatih Ortaokulu’nda resim öğretmeni olarak göreve başlayan 29 yaşındaki Akın Çetinkaya, doğa sevgisini sanatıyla harmanlayarak kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale taşıyor. Mesai saatleri dışında boya paleti ve defteriyle doğaya açılan Çetinkaya, arkadaşlarıyla çıktığı gezilerde gördüğü manzaraları kısa molalarda resmediyor.

Tarihi Ulu Cami, Botan Vadisi Milli Parkı, Saat Kulesi ve Şirvan’daki 1800 rakımlı Bacavan Yaylası gibi pek çok noktayı gezen Çetinkaya, çizimlerini daha sonra boyayarak renklendiriyor. Bu resimleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak Siirt’in keşfedilmemiş güzelliklerine sanatı aracılığıyla dikkat çekiyor.

"SİİRT'İN DOĞASI SANATLA DAHA GÖRÜNÜR OLMALI"

Resme ilgisinin ortaokul yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını anlatan Çetinkaya, bu tutkunun zamanla bir yaşam biçimine dönüştüğünü söylüyor. Siirt’e atandıktan sonra doğa yürüyüşlerini bir rutine dönüştüren Çetinkaya, gittiği yerleri sanat yoluyla belgelemeye başlamış:

Boş zamanlarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Sanatımı bu etkinliklere yansıtmaya özen gösteriyorum. Gittiğimiz yerlerin küçük çaplı resimlerini yapıyor, kendi sayfamda paylaşıyorum. Böylece hem görsel bir arşiv oluşturuyoruz hem de tanıtıma katkı sağlıyoruz.

45 dakikalık molalarda çizdiği resimlerle birçok güzelliği kalıcı hale getiren Çetinkaya, Ulu Cami, Botan Vadisi, Deliklitaş ve ters laleler gibi kentin sembollerini resmettiğini belirtiyor. Siirt’e ilk geldiğinde bu kadar doğal zenginliğin farkında olmadığını söyleyen genç öğretmen, her keşfin yeni bir ilham kaynağı olduğunu vurguluyor:

Çantamda her zaman küçük bir defter ve sulu boya setim olur. Bu ikili, doğa yürüyüşlerimin vazgeçilmezi. Gezip gördüğüm yerlerin tanıtımı için elimden geleni yapıyorum. Herkesin gelip bu güzellikleri yerinde görmesi gerek.

"RESİMLERLE ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ"

Eşi rehber öğretmen Gülnur Ayhan Çetinkaya da doğa yürüyüşlerine eşlik ediyor. Akın Çetinkaya’nın doğayı fırçasıyla yorumlayışına hayran olduğunu belirten eşi, şöyle diyor:

İlk zamanlar resimlerini bana geziden sonra gösterirdi. Şimdi beraber geziyoruz ve çizim anlarına birebir tanıklık ediyorum. Gördüğümüz manzara ile resim arasındaki benzerlik şaşırtıcı. Bu deneyimi paylaşmak çok keyifli.

Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Çakır da doğa gezilerine katılan bir diğer isim. Çetinkaya’nın her yeni rotayı nasıl resmedeceğini merakla beklediklerini söyleyen Çakır, “Bu yönüyle gezilerimiz daha da heyecan verici hale geliyor” diyor.

Akın Çetinkaya’nın Siirt doğasına ve kültürel mirasına duyduğu hayranlık, sanatına yön verirken kentin tanıtımına da yeni bir soluk katıyor. Her fırça darbesiyle Siirt’in görünmeyen yüzünü görünür kılıyor.