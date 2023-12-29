Sinema projelerine 145 milyon lira destek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2023 yılının son toplantısında sinema sektörünün 11 projesine 46 milyon 500 bin lira destek verildi. 2023'de sinema projelerine sağlanan toplam destek 145 milyon liraya ulaştı.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılının son toplantısında sinema sektörünün 11 projesine 46 milyon 500 bin lira destek verildi. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen destekler kapsamında 2 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesi'ne 7 milyon lira, 7 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projesi'ne 34 milyon 500 bin lira, 1 'Dağıtım ve Tanıtım Projesi'ne 2 milyon lira ve 1 'Ortak Yapım Projesi'ne de 3 milyon lira destek verilmesine karar verildi. Bu desteklerle birlikte 2023 yılında sinema projelerine sağlanan toplam destek miktarı 145 milyon liraya ulaştı.

Destek alan projeler arasında Türk edebiyat ve fikir hayatının en önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in 'Aynı' adlı eserinden uyarlanacak olan ve yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstleneceği 'Bir Adam Yaratmak' filmi de yer aldı.

Sadık Ahmet filmine destek

Dağıtım ve Tanıtım Desteği' türünde, Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını konu edinen 'Sadık Ahmet' filmi destek almaya hak kazandı.

'Ortak Yapım Desteği' türünde ise Nasreddin Hoca’nın anlatılacağı ve Türk dünyası ülkelerinin ortaklığında gerçekleştirilecek olan 'Hodja Nasreddin' adlı animasyon filmine destek kararı çıktı. Filmin yönetmenliğini 'Wanted' ve 'Ben-hur' gibi önemli Hollywood yapımlarının da yönetmenliğini üstlenen Kazak yönetmen Timur Bekmambetov'un yapacağı belirtildi.

Bakanlıktan destek

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi. Daha önce yabancı yapımların hakim olduğu sinema filmlerinde son yıllarda yerli uzun metraj animasyon film projeleri öne çıkıyor.

Üretime büyük katkı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005-2023 arasında 27 uzun metrajlı animasyon film projesine 33 milyon TL destek sağlayarak üretime büyük katkı sağladı.

2017 yılında yüzde 8 olan animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı içindeki payı 2023 yılında yüzde 32'ye yükseldi. 2023 yılının en çok izlenen filmi ise 2,8 milyonu aşan izleyici ile Bakanlık destekli 'Rafadan Tayfa' oldu.

Yılın son destekleme kurulunda 'Kral Şakir' serisinin son filmi 'Kral Şakir: Devler Uyandı' ile 'Emiray Macera Yolcusu' filmleri destek sağlanan projeler arasında yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)