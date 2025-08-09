Sinop'un kültürel mirası: 400 yıllık Morza Panayırı açıldı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Düzler ve Hamamlı köylerinin ortaklaşa düzenlediği, 400 yılı aşkın geçmişiyle bölgenin en eski kültürel miraslarından biri olan Tarihi Morza Panayırı başladı.

Her yıl büyük ilgi gören panayır, bu yıl 8 Ağustos’ta kapılarını açtı ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Etkinlik süresince yerel halk ile çevre illerden gelen ziyaretçiler, geleneksel ürünler, el işi standları, yöresel lezzetler ve çeşitli kültürel etkinliklerle bir araya geliyor.

KÖYLER ARASINDA DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ

Morza Panayırı’nın kökleri Osmanlı dönemine dayanıyor. Başlangıçta bölgedeki ticareti canlandırmak amacıyla kurulan bu panayır, zamanla sadece bir alışveriş alanı olmanın ötesine geçerek, insanların buluştuğu, haberleştiği ve kültürel bağlarını güçlendirdiği sosyal bir platforma dönüştü. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, köyler arası dayanışmanın sembolü olmasının yanı sıra Türkeli’nin kültürel hafızasında da önemli bir yere sahip.

Köylüler, asırlık bu geleneğin hem toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini hem de bölge ekonomisine katkı sunduğunu vurguluyor.