Sıra dışı rollerin sevimli kahramanı: Öztürk Serengil

AA

Tarih öğretmeni Turgut Bey ile ilkokul öğretmeni Sudiye Hanım'ın ilk çocuğu olarak, 2 Mayıs 1930'da Artvin'de dünyaya gelen Öztürk Serengil, ailesinin görevlerinden dolayı çocukluğunu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçirdi.

İlk öğrenimine Antakya'da başlayan Serengil, ortaokulu Giresun'da tamamladı. Çocukluğunda izlediği yazlık sinemalardaki filmlerden etkilenen Serengil, Giresun Lisesi'ni yarıda bırakarak, geleceğin ünlü bankeri "Kastelli" lakaplı Cevher Özden ve ünlü ressam Cemal Akyıldız ile 1949'da İstanbul'a geldi.

Usta oyuncu kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Trabzon Lisesi'ne geçti fakat çeşitli nedenlerle okuldan ayrıldı.

TWİST KRALI OLARAK ANILDI

Zaman içinde argolu komedilerin aranan oyuncusu haline gelen usta oyuncu, hayatı boyunca yaklaşık 300 filmde oynadı.

Sanatçı Serengil, kendine özgü tiplemeleri, "kötü adam" karakterlerine getirdiği sevimli ve aykırı yorumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı ve Türk sinemasına yeni bir ivme kattı.

Ekrem Bora ve Fikret Hakan'la gittiği Almanya'da "twist" dansıyla tanışan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra bu dansı kendi tarzına uyarladı ve "Twist Kralı" olarak anılmaya başlandı.

ÖZTÜRK SERENGİL VEFAT ETTİ

Hayatı boyunca dört kez evlilik yapan Serengil, kendi yaşamının özeleştirisini yaptığı "Yeşilçam'ı Benden Sorun" adlı kitaba imza attı.

Serengil, beyin ödemi sebebiyle iki kez ameliyat oldu. Geçirdiği felç nedeniyle ömrünün son bir yılında yürüyemez hale gelen sanatçı, konuşma merkezi hasar gördüğü için son günlerinde konuşma yeteneğini kaybetti.

Usta oyuncu, 11 Ocak 1999'da İstanbul Kozyatağı'ndaki evinde 69 yaşında vefat etti ve Çengelköy Mezarlığına defnedildi.