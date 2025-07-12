Şırnak’ta kuzu kırkma festivali

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kuzu kırkma, kültür sanat ve yayla şenliği, ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük ilgi gördü. Kato Dağı eteklerindeki Laleşi Yaylası’nda kurulan çadırlara yerleşenler, üç gün boyunca festivalin coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki yaylada, sanatçılar konserler vererek renkli anlar yaşatacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ŞENLİKLER

Yıllardır süregelen gelenek ve göreneklerini yaşatan Beytüşşebaplılar, bölgeye sağlanan huzur ve güven sayesinde “Terörsüz Türkiye” atılımıyla PKK’nın silah bırakmasının ardından yaylalarda artık gönül rahatlığıyla şenlikler düzenleyebiliyor.

Festival katılımcılarından Şefik Ataman, “İlçemizde uzun yıllardır kuzu kırkma festivali yapılır ama eskiden böyle huzurlu değildik. Şimdi güven ve sükûnet hakim. ‘Terörsüz Türkiye’ bölge için çok faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kuzu kırkma, Beytüşşebap halkı için bir bayramdır ve üç gün boyunca devam edecek. Kato eteklerindeki şenliğimiz çok güzel geçiyor” diye konuştu.

10 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Seyran Adıyaman ise, “Her yıl Laleş Yaylası’nda büyük bir coşkuyla kuzu kırkma festivalini kutluyoruz. Bugün ilk gün ve binlerce kişi geldi. İnşallah toplamda 10 bin kişi katılacak. Herkes çadırlarını kurdu, festival çok güzel geçecek” ifadelerini kullandı.